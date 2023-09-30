Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ.

- «Локомотив» нанес всего один удар в створ ворот «Пари НН», который и принес команде 3 очка. После победы над «Зенитом» от вашей команды ждали большего?

- У нас было много моментов, но не попадали в створ и не могли забить. Был момент у Самошникова. Когда Баринов бил, Морозов перекрыл удар – был в офсайде. У того же Самошникова был выход один на один в первом тайме. То есть возможностей было достаточно, просто надо было чуть раньше решать эпизоды.

- По отмененному голу Дзюбы нет вопросов?

- Нет. Мне кажется, он там сыграл рукой. Если бы не играл, то вопросов бы не было.

- Почему не получилось выиграть более уверенно? Может, в матче с «Зенитом» отставили все эмоции?

- Я не могу сказать, что мы плохо играли. Обычно в таких матчах, когда соперник встает сзади, а «Пари НН» играет обычно в пять защитников. Очень тяжело, сложно взломать такую оборону.

- Но вы наверняка ожидали именно такой игры от этого соперника?

- Конечно. Как видите, результата мы добились. Так что все хорошо.

- После матча с «Пари НН» «Локомотив» поднялся на промежуточное третье место. Настроение улучшилось?

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- Да, все отлично. Мы двигаемся к своей цели.

- Как оцените первую треть чемпионата для своей команды?

- Были и перепады, и плохие матчи, и хорошие. Плохо мы сыграли с «Оренбургом». Мы там провалились из-за того, что недонастроились. Но каждый матч двигает нас вперед, и мы потихоньку приближаемся к своей пиковой форме.

- «Оренбург» доставил проблемы не только «Локомотиву». Сегодня им был повержен «Зенит».

- Это проблемы «Зенита».

- Питерцы второй матч подряд проигрывают. С ними можно бороться за чемпионство?

- Да, конечно. В этом сезоне больше не «Зенит» напрягает, а «Краснодар». Мы играли с южанам, и это был очень тяжелый матч. Напрягает эта команда даже не по очкам, а по игре.

- Считаете у «быков» есть шансы на золото в этом чемпионате?

- У нас они тоже есть. Так что все нормалью. Работаем.

Елена Григорьевская