Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Локомотиву», 0:1, в матче 10-го тура РПЛ.

- У «Локомотив» был всего один удар в створ ворот, который стал голевым. С одной стороны ваша команда надежно сыграла в обороне, а с другой - этот удар не позволил вам набрать очки. Какие ощущения?

- Мы всегда стараемся обороняться компактно. Стараемся больше выдвигаться в атаку, создавать много моментов. Но сегодня не особо получилось. Особенно в первом тайме. Были подходы, но опасных моментов мы практически не создали. Во втором тайме можно вспомнить только парочку моментов. Поэтому надо прибавлять в атаке.

- С чем связано такое маленькое количество моментов?

- Просто такая игра получилась. Надо больше тренироваться.

- Как оцените промежуточное восьмое место «Пари НН»?

- Всегда хочется подниматься выше, поэтому результат средний. Не могу сказать, что он плохой или хороший.

- Следующий матч у «Пари НН» с «Крыльями Советов», которые в этом сезоне многих удивили.

- Будем стараться их победить.

- Это реально, учитывая, как здорово играют самарцы?

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- Все реально.

- Серьезно? Даже «Спартак» их опасается, который в этом туре отправился в Самару.

- Думаю, они тоже нас боятся.

Елена Григорьевская