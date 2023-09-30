Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Локомотиву», 0:1, в матче 10-го тура РПЛ.
- У «Локомотив» был всего один удар в створ ворот, который стал голевым. С одной стороны ваша команда надежно сыграла в обороне, а с другой - этот удар не позволил вам набрать очки. Какие ощущения?
- Мы всегда стараемся обороняться компактно. Стараемся больше выдвигаться в атаку, создавать много моментов. Но сегодня не особо получилось. Особенно в первом тайме. Были подходы, но опасных моментов мы практически не создали. Во втором тайме можно вспомнить только парочку моментов. Поэтому надо прибавлять в атаке.
- С чем связано такое маленькое количество моментов?
- Просто такая игра получилась. Надо больше тренироваться.
- Как оцените промежуточное восьмое место «Пари НН»?
- Всегда хочется подниматься выше, поэтому результат средний. Не могу сказать, что он плохой или хороший.
- Следующий матч у «Пари НН» с «Крыльями Советов», которые в этом сезоне многих удивили.
- Будем стараться их победить.
- Это реально, учитывая, как здорово играют самарцы?
- Все реально.
- Серьезно? Даже «Спартак» их опасается, который в этом туре отправился в Самару.
- Думаю, они тоже нас боятся.
Елена Григорьевская
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