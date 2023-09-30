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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

За Чаловым следят клубы из Испании эксклюзив

30 Сентября 2023 • 18:58 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Балтика
1-й тайм

За форвардом столичного ЦСКА Фёдором Чаловым наблюдают некоторые клубы из Испании. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил футбольный агент Антонио Мендоза.

«В чемпионате России есть интересные игроки, например, я знаю, что испанские команды наблюдают за Федором Чаловым. Он уже давно на хорошем счету, многие помнят его голы «Реалу». На меня он произвел хорошее впечатление, думаю ему подойдет чемпионат Испании, тут ценятся умные футболисты», - рассказал Мендоза нашему корреспонденту.

Напомним, что в текущем сезоне у Чалова семь голов и один ассист за «армейцев» во всех турнирах.

В минувшее трансферное окно один российский игрок уже перебрался в чемпионат Испании – это воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян. Его новым клубом стал «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Антонио Мендоза
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