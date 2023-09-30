​«Краснодар» в десяти турах РПЛ пропустил столько, сколько «Зенит» в одном матче с «Оренбургом»

В субботу «Краснодар» снова порадовал своих болельщиков. Команда Владимира Ивича на выезде обыграла «Рубин» со счётом 2:0 в игре десятого тура Премьер-лиги.

В семи из десяти прошедших матчей чемпионата России сезона 2023/2024 «Краснодару» удалось не пропустить. В трёх оставшихся играх – против «Динамо», «Локомотива» и «Ахмата» - «быки» пропустили по разу. Таким образом, «Краснодар» в десяти турах пропустил всего лишь три гола.

Второй лучшей обороной РПЛ на текущий момент может похвастаться «Пари НН», который пропустил втрое больше – девять голов.

«Зенит», чемпион России последних лет, в десяти турах пропустил 11 голов. В субботу команда Сергея Семака проиграла «Оренбургу» со счётом 1:3.