Булыкин: У «Зенита» нет уверенности

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:3) в десятом туре чемпионата России.

«Для всех результат сенсационный. «Зенит» должен управлять ситуацией, а у них не получается. Состав хороший, но нет реализации и защита сегодня «привезла». «Зенит» усложнил себе ситуацию», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что «Зенит» потерял свою уверенность, которая у команды была ранее, поэтому сейчас «сине-бело-голубые» раздают много очков.

За десять матчей команда Сергея Семака набрала 17 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.