Кордоба в четвёртый раз в году оформил гол и ассист в матче РПЛ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба в выездном матче против казанского «Рубина» (2:0) отметился голом и голевой передачей. Как сообщает Opta Sports, Кордоба стал лидером среди игроков РПЛ по числу матчей, в которых он отличался голом и ассистом в 2023 году. Таких у колумбийца на данный момент набралось четыре.

По три подобных игры у других легионеров РПЛ – у Клаудиньо из «Зенита» и Брайана Мансильи из «Оренбурга».

Напомним, что благодаря очередной сухой победе краснодарцы набрали 24 очка в турнирной таблице. Клуб идёт на чистом первом месте и пока отрывается от второй позиции на шесть баллов.