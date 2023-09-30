Радченко назвал главную проблему «Зенита»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о проблемах «сине-бело-голубых».

В десятом туре подопечные Сергея Семака проиграли «Оренбургу» со счетом 1:3.

«Петербуржцы сегодня играли с преимуществом, но ошибки были именно в оборонительной игре. Их было прилично. Это главная проблема, которую нужно исправить. Так нельзя играть сзади», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Зенит» пропустил уже 11 голов за 10 туров. Отметим, что в прошлом розыгрыше чемпионата России санкт-петербургский клуб пропустил всего 3 мяча за этот же период и уверенно лидировал в турнирной таблице. На данный момент «Зенит» располагается на четвертой строчке.