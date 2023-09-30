«Краснодар» выиграл 17 из 23 матчей против «Рубина»

Уже давно казанский «Рубин» является одним из самых удобных соперников для «Краснодара». Вот и сегодня «быки» в очередной раз обыграли казанскую команду в рамках РПЛ, забив два безответных мяча в гостях.

Как сообщает Opta Sports, «Краснодар» выиграл 74% матчей против «Рубина» в Премьер-лиге, а именно 17 из 23. Это их самый высокий процент побед среди соперников минимум с 10 очными матчами.

Напомним, что после успеха в гостях «быки» укрепились на первом месте и теперь отрываются от второй строчки до завтрашнего матча «Крыльев Советов» и «Спартака» на шесть очков.