«Краснодар» на классе переиграл «Рубин» и оторвался от «Зенита» на семь очков

«Краснодар» продолжает наращивать свое преимущество в таблице. «Быки» воспользовались осечкой «Зенита», уверенно победив в гостях «Рубин», забив в каждом из таймов по голу, и оторвались уже на семь очков от питерцев.

«Краснодар» мог завершить первую треть сезона в Премьер-лиги, для этого «быкам» надо было просто не проиграть в гостях «Рубину». Правда, вряд ли подопечные Владимира Ивича были согласны на ничью против команды, которая находится в зоне стыковых матчей. Тем более, в случае успеха «Краснодар» отрывался бы от «Зенита» уже на семь очков.

Южане с первых минут постарались завладеть преимуществом и забрали себе мяч. Однако ничего опасного в дебюте гости создать не смогли. Лишь в середине тайма игра стала раскрываться. Сначала Даку отправил мяч в ворота гостей, но оказался в офсайде. Этот эпизод будто разбудил «быков», и те обрушили на ворота соперника целую серию атак.

Сначала после передачи от Батчи на удар первым касание решился Кривцов, но угодил в перекладину. Затем уже сам анголец решился на выстрел из-за пределов штрафной, но Дюпин с трудом вытащил футбольный снаряд из угла. Тем не менее, своего краснодарцы добились. После навеса в район одиннадцатиметровой отметки Алонсо сделал скидку, а Кордоба буквальны с пары метров уже спокойно проткнул мяч в цель.

«Рубин» пытался прибавить, но у казанцев получалось не слишком здорово угрожать ворота соперника. Правда, за десять минут до перерыва хозяева едва счёт не сравняли. Вада пробил с дуги, и мяч, облизнув штангу, прошёл чуть мимо. Затем Чувич пробил издали, но Сафонов оказался на месте. Казанцы совершили ещё несколько подходов, но неопасных, а гости «сушили» игру и довели поединок к перерыву с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма «Рубин» продолжал владеть инициативой, но атакам хозяев всё также не хватало остроты. Первый острый момент после перерыва казанцы создали по истечении часа игры, когда после подачи справа Ранджелович сбрасывал мяч на дальнюю штангу, куда летел Рожков, но Сафонов его опередил. «Быки» же действовали, не спеша, стараясь затягивать время и просто не давая сопернику что-то создавать.

Характер игры не менялся в принципе. «Рубин» контролировал мяч и шёл вперёд, а «Краснодар» довольно спокойно оборонял преимущество. При этом сами подопечные Ивича даже толком в контратаки не бегали. Однако постепенно казанцев, как показалось, стали оставлять силы. Чем ближе был конец поединка, тем пассивнее действовали хозяева, в то время как гости стали забирать мяч себе и действовать, если не опаснее, то, по крайней мере, чуть с большей инициативой.

Всё это привело к тому, что в концовке «Краснодар» забил второй гол. Последовала диагональ на Кордобу, который прошёл по флангу и прострелил в центр, и Олусегуну, который чуть ранее получил небольшое повреждение, оставалось просто замкнуть эту передачу. В компенсированное время «Рубин» забил, но взятие ворот вновь было отменено из-за офсайда. Таким образом, «Краснодар» победил и уже на семь очков оторвался от «Зенита», выиграв первую треть сезона.

В следующем туре лидер Премьер-лиги сыграет дома с «Ростовом», а на неделе в рамках Кубка страны также дома встретиться с «Пари НН». «Рубин» же ждут два подряд выезда. Сначала казанцы отправятся в гости к «Уралу» в Кубке, а потом к «Ахмату» в Премьер-лиге.

Роман Андреев