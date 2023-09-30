Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» на классе переиграл «Рубин» и оторвался от «Зенита» на семь очков

30 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать (2)
Рубин
0:2
Краснодар
окончен

«Краснодар» продолжает наращивать свое преимущество в таблице. «Быки» воспользовались осечкой «Зенита», уверенно победив в гостях «Рубин», забив в каждом из таймов по голу, и оторвались уже на семь очков от питерцев.

Протокол игры  
Рубин0:2Краснодар
  24'Кордоба Джон (0:1)
  86'Олусегун Джуниор (0:2)
Дюпин ЮрийМартынович Александр 82' (Зотов Александр ( 82') Вуячич ИгорГрицаенко Алексей  85'Кабутов ДмитрийЧумич НиколаИву УгучуквуРанджелович ЛазарРожков ИльяВада Валентин 68' (Фамейе Джоэль ( 68') Даку Мирлинд
Запасные: Дрезгич УрошАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиШамов ЕгорИсмагилов АртёмБезруков РусланКузнецов ДаниилУридия МерабиАшурматов РустамТесленко Егор
Сафонов МатвейВолков Сергей Евгеньевич 46' (Петров Сергей ( 46') Тормена ВиторАлонсо ХуниорОлаcа ЛукасКривцов Никита 75' (Олусегун Джуниор ( 75') Ленини Пина 53' (Баньяц Михайло ( 53') Сперцян ЭдуардБатчи Жоау  71'Кордоба ДжонКади 75' (Ахметов Ильзат ( 75')
Запасные: Агкацев СтаниславКобнан МозесЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийШтепа Михаил
30 сентября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

«Краснодар» мог завершить первую треть сезона в Премьер-лиги, для этого «быкам» надо было просто не проиграть в гостях «Рубину». Правда, вряд ли подопечные Владимира Ивича были согласны на ничью против команды, которая находится в зоне стыковых матчей. Тем более, в случае успеха «Краснодар» отрывался бы от «Зенита» уже на семь очков.

Южане с первых минут постарались завладеть преимуществом и забрали себе мяч. Однако ничего опасного в дебюте гости создать не смогли. Лишь в середине тайма игра стала раскрываться. Сначала Даку отправил мяч в ворота гостей, но оказался в офсайде. Этот эпизод будто разбудил «быков», и те обрушили на ворота соперника целую серию атак.

Сначала после передачи от Батчи на удар первым касание решился Кривцов, но угодил в перекладину. Затем уже сам анголец решился на выстрел из-за пределов штрафной, но Дюпин с трудом вытащил футбольный снаряд из угла. Тем не менее, своего краснодарцы добились. После навеса в район одиннадцатиметровой отметки Алонсо сделал скидку, а Кордоба буквальны с пары метров уже спокойно проткнул мяч в цель.

«Рубин» пытался прибавить, но у казанцев получалось не слишком здорово угрожать ворота соперника. Правда, за десять минут до перерыва хозяева едва счёт не сравняли. Вада пробил с дуги, и мяч, облизнув штангу, прошёл чуть мимо. Затем Чувич пробил издали, но Сафонов оказался на месте. Казанцы совершили ещё несколько подходов, но неопасных, а гости «сушили» игру и довели поединок к перерыву с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма «Рубин» продолжал владеть инициативой, но атакам хозяев всё также не хватало остроты. Первый острый момент после перерыва казанцы создали по истечении часа игры, когда после подачи справа Ранджелович сбрасывал мяч на дальнюю штангу, куда летел Рожков, но Сафонов его опередил. «Быки» же действовали, не спеша, стараясь затягивать время и просто не давая сопернику что-то создавать.

Характер игры не менялся в принципе. «Рубин» контролировал мяч и шёл вперёд, а «Краснодар» довольно спокойно оборонял преимущество. При этом сами подопечные Ивича даже толком в контратаки не бегали. Однако постепенно казанцев, как показалось, стали оставлять силы. Чем ближе был конец поединка, тем пассивнее действовали хозяева, в то время как гости стали забирать мяч себе и действовать, если не опаснее, то, по крайней мере, чуть с большей инициативой.

Всё это привело к тому, что в концовке «Краснодар» забил второй гол. Последовала диагональ на Кордобу, который прошёл по флангу и прострелил в центр, и Олусегуну, который чуть ранее получил небольшое повреждение, оставалось просто замкнуть эту передачу. В компенсированное время «Рубин» забил, но взятие ворот вновь было отменено из-за офсайда. Таким образом, «Краснодар» победил и уже на семь очков оторвался от «Зенита», выиграв первую треть сезона.

В следующем туре лидер Премьер-лиги сыграет дома с «Ростовом», а на неделе в рамках Кубка страны также дома встретиться с «Пари НН». «Рубин» же ждут два подряд выезда. Сначала казанцы отправятся в гости к «Уралу» в Кубке, а потом к «Ахмату» в Премьер-лиге.

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
30 Сентября 2023 в 18:49
Интересно, быки выдержат темп или как всегда сольют на финише?
CELTIC FROST
30 Сентября 2023 в 19:21
архилюбопытно) но справедливости ради - они еще так никогда не стартовали.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
3
1
7.00 4.40 1.51
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1
0
1.85 3.80 4.40
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
0
2
3.50 3.60 2.15
Видео
48 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1
0
1.52 4.40 7.00
Видео
01.10.23 в 14:00
Факел Факел
Сочи Сочи
2.48 3.40 3.00
Видео
01.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2.80 3.70 2.48
Видео
01.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
19:46 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал особенность «Краснодара», которая помогает клубу побеждать
19:40 · Россия. Премьер-лига
Гол «Балтике» стал для Давилы первым в ЦСКА
19:33 · Россия. Премьер-лига
Рахимов назвал причину поражения от «Краснодара»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Рубин» сделал всё, чтобы усложнить для нас матч»
19:26 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повёл в матче с «Балтикой» по итогам красивой атаки
19:21 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА снова потерял центрального защитника из-за травмы
19:14 · Россия. Премьер-лига
Данни верит, что «Зенит» будет бороться за чемпионство
18:50 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» в десяти турах РПЛ пропустил столько, сколько «Зенит» в одном матче с «Оренбургом»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: У «Зенита» нет уверенности 1
18:42 · Россия. Премьер-лига
Кордоба в четвёртый раз в году оформил гол и ассист в матче РПЛ
18:40 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал главную проблему «Зенита» 1
18:39 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» выиграл 17 из 23 матчей против «Рубина»
18:31 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» установил новый клубный рекорд в РПЛ
18:30 · Россия. Премьер-лига
Бабич стал лучшим игроком «Спартака» в сентябре официально
18:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем