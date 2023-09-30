​«Краснодар» установил новый клубный рекорд в РПЛ

В субботу «Краснодар» проводил гостевой матч против «Рубина» в рамках десятого тура чемпионата России. Команда Владимира Ивича отпраздновала победу в Казани со счётом 2:0.

Таким образом, «Краснодар» продлил серию без поражений в Премьер-лиге. Теперь она измеряется 16 матчами. Девять из них краснодарская команда выиграла, а ещё семь – завершила вничью.

16 матчей без поражений в РПЛ – это новый клубный рекорд «Краснодара».

В следующий раз обновить свой рекорд «Краснодар» сможет в субботу, 7 октября. В этот день команда Владимира Ивича будет играть против «Ростова» на своём поле в 11-м туре Премьер-лиги.