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Бабич стал лучшим игроком «Спартака» в сентябре официально

30 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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Через 20 ч. 42 мин.

Сербский новичок обороны московского «Спартака» Срджан Бабич признан лучшим игроком столичного клуба в подходящем к концу сентябре. Как сообщает пресс-служба «красно-белых», Бабич набрал 35% голосов болельщиков.

Помимо серба на это звание претендовали ещё шесть игроков разных амплуа: Тео Бонгонда, Александр Максименко, Александр Селихов, Квинси Промес, Данил Пруцев и Александр Соболев.

Напомним, что Бабич забил важнейший гол в составе «Спартака» в игре против «Сочи» 16 сентября. Его гол стал единственным в игре и принёс клуб важнейшую победу.

Бабич перебрался в состав «Спартака» летом 2023 года из испанской «Альмерии».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич
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