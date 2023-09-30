Сербский новичок обороны московского «Спартака» Срджан Бабич признан лучшим игроком столичного клуба в подходящем к концу сентябре. Как сообщает пресс-служба «красно-белых», Бабич набрал 35% голосов болельщиков.

Помимо серба на это звание претендовали ещё шесть игроков разных амплуа: Тео Бонгонда, Александр Максименко, Александр Селихов, Квинси Промес, Данил Пруцев и Александр Соболев.

Напомним, что Бабич забил важнейший гол в составе «Спартака» в игре против «Сочи» 16 сентября. Его гол стал единственным в игре и принёс клуб важнейшую победу.

Бабич перебрался в состав «Спартака» летом 2023 года из испанской «Альмерии».