Галактионов: Если Фассон и Морозов играют, значит, они нас устраивают

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о центральных защитниках команды.

«Фассон и Морозов — сейчас основные игроки? Не будем загадывать. Но если вы видите это сочетание от игры к игре, на протяжении нескольких туров, значит, они нас устраивают. Главное, чтобы они были здоровы», — приводит слова тренера официальный сайт «Локомотива».

Со старта сезона у «железнодорожников» были серьезные проблемы в центре обороны, и Галактионов практически каждый матч менял связку центральных защитников, однако в последних играх Фассон и Морозов неплохо себя зарекомендовали и закрепились в стартовом составе.

В десяти матчах «Локомотив» набрал 18 очков и сейчас располагается на третьей позиции в чемпионате России.