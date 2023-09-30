​В «Пари НН» рассказали о цели играть в еврокубках

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», рассказал о стратегических целях клуба. По словам функционера, нижегородцы хотят через пять лет находиться в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги, а через семь лет – выступать в еврокубковых турнирах.

«Мы видим себя наверху турнирной таблицы [через пять лет], и будем бороться за это. Никто не оглядываться назад, не смотрит на «стыки» - неинтересно, это прошлое «Пари НН». Хочется верить, что это так. А через семь лет, если вернутся еврокубки, - выступать в них», - цитирует гендиректора клуба «Спорт-Экспресс».

В субботу «Пари НН» проводил матч десятого тура чемпионата России против «Локомотива». Команда Сергея Юрана проиграла в Москве с минимальным счётом 0:1. В следующем туре Премьер-лиги нижегородцы будут играть против «Крыльев Советов» на своём поле.