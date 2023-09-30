Галактионов заявил, что Пиняев мог бы играть острее в организации атаки

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру нападающего команды Сергея Пиняева.

«Сергей свою работу сделал, он мог бы играть острее в организации атаки. Надо отдать должное сопернику: Сергея изучают, не оставляют один в один. Три игрока в его зоне находятся. Ему уделяется большое внимание», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Железнодорожники» одержали победу над «Пари НН» в десятом туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Пиняев провел на поле 57 минут и не отметился голевыми действиями. Автором единственного гола в игре стал Рифат Жемалетдинов.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три ассиста.