Морозов похвалил «Пари НН» после очного матча

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов похвалил нижегородский «Пари НН» за очный матч, отметив отличную форму соперника.

«Набрали важные три очка. Достаточно дисциплинированно и организованно сыграли в обороне, это позитивно. Непростая игра была, оппонент тоже в хорошей форме, но мы гнули свою линию, воплотили преимущество в гол», - рассказал футболист «Матч ТВ».

Напомним, что судьбу матча москвичей и нижегородцев решил единственный гол Рифата Жемалетдинова. После игры хозяева взлетели на третье место турнирной таблицы, обогнав питерский «Зенит». Теперь у «Локо» в активе 18 набранных баллов турнирной таблицы.