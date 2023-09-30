Семак: «Побеждает не тот, кто лучше играет, а тот, кто больше забивает»

Главный тренер «Зенита» Сергея Семак ответил на вопрос, с чем связаны два поражения команды подряд.

«С результатами: пропускаем больше, забиваем меньше, чем соперник. Не думаю, что мы уступаем по игре. Но по результату мы уступаем, такой футбол. Побеждает не тот, кто лучше играет, а тот, кто больше забивает», — заявил Семак пресс-службе санкт-петербургского клуба.

На текущий момент «Зенит» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в десяти играх.

Напомним, в прошлом туре подопечные Семака уступили «Локомотиву» (1:2), а сегодня, 30 сентября, проиграли «Оренбургу» (1:3).