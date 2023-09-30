​Заболотный не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Балтикой»

В субботу вечером в десятом туре Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Балтику». Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Агапов, Виллиан, Келлвен, Гайич, Обляков, Мухин, Зделар, Файзуллаев, Чалов, Давила.

Стоит отметить, что нападающий Антон Заболотный начнёт игру на скамейке для запасных.

ЦСКА и «Балтика» начнут матч в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.