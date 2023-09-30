Семак: «Думаю, Марио Фернандес подвернул голеностоп»

Главный тренер «Зенита» Сергея Семак ответил на вопрос о замене защитника команды Марио Фернандеса в матче с «Оренбургом».

Бразилец покинул поле на девятой минуте, вместо него вышел Алексей Сутормин. Напомним, встреча десятого тура чемпионата России завершилась победой «Оренбурга» со счетом 3:1.

«К сожалению, у Марио Фернандеса травма. Думаю, подвернул голеностоп. Не так просто перестраиваться, на синтетике есть свои особенности таких травм, связанных с торможением и голеностопом — их гораздо больше», — цитирует Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.