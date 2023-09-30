​Агент Шпинёв: «Генеральный директор закончит работу в «Локомотиве», и всё будет хорошо»

Агент Вадим Шпинёв высказался по поводу ситуации с контрактами Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука с «Локомотивом». Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».
- Что с контрактами?
- Всё замечательно, всё в работе, всё в процессе. Никаких проблем нет! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и всё будет хорошо.
- То есть пока Леонченко в «Локомотиве» продления не будет?
- Наверное, да.
- Как вы думаете, кто раньше уйдёт из «Локомотива» - Леонченко или Миранчук с Жемалетдиновым?
- Думаю, первый вариант.
Напомним, что в субботу «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.
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