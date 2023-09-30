​Агент Шпинёв: «Генеральный директор закончит работу в «Локомотиве», и всё будет хорошо»

Агент Вадим Шпинёв высказался по поводу ситуации с контрактами Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука с «Локомотивом». Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».

- Что с контрактами?

- Всё замечательно, всё в работе, всё в процессе. Никаких проблем нет! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и всё будет хорошо.

- То есть пока Леонченко в «Локомотиве» продления не будет?

- Наверное, да.

- Как вы думаете, кто раньше уйдёт из «Локомотива» - Леонченко или Миранчук с Жемалетдиновым?

- Думаю, первый вариант.

Напомним, что в субботу «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.