Осипенко реализовал все пенальти в РПЛ, которые бил

Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко пока что забивает все 11-метровые удары в Российской премьер-лиге, которые исполняет. Как сообщает Opta Sports, сейчас у Осипенко пять подряд забитых пенальти в РПЛ.

А с начала прошлого сезона у центрдефа уже восемь забитых голов и две голевые передачи – Осипенко с отрывом лучший по результативности среди центральных защитников лиги и второй среди всех игроков «Ростова».

Напомним, пятничным вечером Осипенко впервые за долгое время вышел в стартовом составе «Ростова». Ему удалось реализовать пенальти и сократить отставание дончан от «Урала» в первом тайме до счёта 1:2. В итоге «Ростов» сравнял счёт во втором тайме, а матч завершился ничьей - 2:2.