Наумов: «Локомотив» начинает набирать обороты, как настоящий паровоз

Известный функционер Николай Наумов, работавший ранее в «Локомотиве», высказался после победы «железнодорожников» над «Пари НН».

«Очень трудная, но хорошая и заслуженная победа «Локомотива». Как настоящий паровоз, он потихоньку начинает набирать обороты. У команды уже просматривается рисунок игры», — приводит слова Наумова Vprognoze.

Как считает эксперт, Жемалетдинов, Миранчук и Пиняев еще способны прибавить, поэтому команда должна прогрессировать.

«Локомотив» временно перебрался на третью строчку в РПЛ, догнав по очкам «Крылья Советов». В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сойдутся в гостевом поединке с «Уралом» (7 октября).