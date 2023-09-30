Защитник «Оренбурга» Перес сделал то, что не удавалось защитникам в РПЛ восемь лет

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес отметился достижением, которое не покорялось центральным защитникам Российской премьер-лиги целых восемь лет.

Как сообщает Opta Sports, Перес отметился результативными действиями в трех матчах РПЛ подряд (в его активе два гола и один ассист за этот период времени). Последним центральным защитником РПЛ, которому это удавалось до Переса, был Евгений Осипов в 2015 году.

Напомним, что «Оренбург» в субботу днём добыл сенсационную победу над «Зенитом» (3:1). Перес на 25-й минуте матча забил второй гол своей команды и сделал счёт 2:1. Подробнее о матче читайте здесь.