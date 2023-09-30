Агент Джикии — об игровом времени: «Георгий стойко это переносит»

Вадим Шпинёв, агент капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался об игровом времени своего клиента в последних матчах.

«Столкнулись с редким для Георгия случаем, когда тренер отдает предпочтение другому футболисту. Но Георгий стойко это переносит. В любом клубе такое бывает», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что, конечно, Джикия мог бы уйти в другую команду, но ведь никто не гарантирует футболисту место в основе.

В текущем сезоне 29-летний защитник появился на поле в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

В десяти играх «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, но у «красно-белых» есть игра в запасе. Если подопечные Гильермо Абаскаля одолеют «Крылья Советов» в десятом туре, то поднимутся на вторую строчку.