​Губернатор Нижегородской области Никитин: «Должны были побеждать «Локомотив»

В десятом туре чемпионата России «Пари НН» с минимальным счётом 0:1 проиграл «Локомотиву» на выезде. После игры комментарий дал Глеб Никитин, который является губернатором Нижегородской области.

«Результатами команды доволен, сегодняшним - нет. Должны были побеждать, был рикошет. Какие результаты жду по итогам сезона? Работаем на победу», - цитирует Никитина ТАСС.

Следующий матч «Пари НН» проведёт 4 октября – против «Краснодара» на выезде в пятом туре группового этапа Кубка России. Что до Премьер-лиги, то в следующем туре нижегородцы 8 октября будут принимать «Крылья Советов»,