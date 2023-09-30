Жемалетдинов не мог забить в РПЛ почти полтора года

Полузащитник столичного «Локомотива» Рифат Жемалетдинов сегодня днём подарил своему клубу победу над «Пари НН». На 84-й минуте он точным выстрелом поразил ворота Артура Нигматуллина, этот гол стал единственным в игре и победным для «Локо».

Как сообщает Opta Sports, Жемалетдинов забил в Премьер-лиге впервые с мая 2022 года. Его сухая серия в чемпионате России насчитывала 16 матчей. Также это был 20-й гол Жемалетдинова в РПЛ за 148 проведённых матчей.

Напомним, что после домашнего успеха «Локомотив» ворвался на третье место чемпионата России - теперь у клуба 18 набранных очков.