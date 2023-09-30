Агент: «Спартак» надолго хочет сохранить Джикию

Вадим Шпинёв, агент защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос о возможном продлении контракта игрока с клубом.

«У нас была встреча положительная. Позиция руководства клуба была однозначная: как бы то ни было, не смотрим ни на что, Георгий с нами надолго. Это было высказано вслух в присутствии руководителей клуба», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Действующий трудовой договор 29-летнего Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущей кампании игрок провел восемь матчей во всех турнирах и получил две желтые карточки.

1 октября «красно-белые» на выезде встретятся с «Крыльями Советов» в десятом туре чемпионата России. Начало матча запланировано на 16:30 по мск.