​Юран смеялся над решениями ЭСК: «Как надо, так они и будут трактовать»

После недавнего кубкового поражения от «Спартака» (0:3) «Пари НН» обращался в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Впрочем, ЭСК не нашла ни одной ошибки в пяти решениях арбитра, по которым у нижегородцев возникали вопросы. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Пари НН» Сергей Юран.

«Я смеялся над решениями ЭСК. Специальный удар, неспециальный удар – устал уже комментировать это. Как надо, так они и будут трактовать», - сказал Юран журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что в субботу «Пари НН» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1 на выезде в матче десятого тура чемпионата Англии.