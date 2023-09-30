Гойкович: Мы верили, что можем победить «Зенит»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович оценил победу десятого тура Российской премьер-лиги над «Зенитом».

«Это историческая победа, мы никогда раньше не обыгрывали «Зенит». Но мы верили, что можем победить. Чемпионат России очень непонятный, любой может выиграть у любого. Мы победили «Локомотив», затем проиграли «Пари НН», а «Локо» увёз три очка из Санкт-Петербурга», — приводит слова футболиста «РБ Спорт». Также Гойкович отметил, что для победы над «сине-бело-голубыми» нужно сделать большой шаг, отметив также хорошую реализацию моментов «Оренбургом».

Напомним, что подопечные Давида Деограсии выиграли домашний матч десятого тура РПЛ со счётом 3:1, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице с 11 очками.