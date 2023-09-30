«Краснодар» повёл в Казани

В эти минуты в Казани проходит матч 10-го тура Премьер-лиги, в котором «Рубин» принимает «Краснодар». В середине первого тайма Мирлинд Даку отправил мяч в сетку ворот лидеров турнира, но арбитр не засчитал гол. Тут же Никита Кривцов пробил в перекладину. Вскоре счет на табло изменился. После подачи в район 11-метровой отметки Хуниор Алонсо скинул мяч на Джона Кордобу, который переправил его в сетку ворот.

Счет стал 1:0 в пользу «быков», которые уходят в шестиочковый отрыв в таблице. «Рубин» пока остается 13-м. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.