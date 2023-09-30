Юран: «Мы наиграли на победу»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Много моментов сегодня было у вашей команды в первом тайме и начале второго, но в итоге проиграли. У вас есть объяснение и понимание почему так произошло?

- Для того, чтобы выиграть, нужно забивать и реализовывать свои моменты, поэтому не реализовали. По крайней мере, речи о ничьей не идет, мы наиграли на победу. Это футбол, я сейчас сказал парням, что если мы хотим побеждать, нужно реализовывать свои моменты, которых было предостаточно. Где-то фартик чуть-чуть отвернулся. Нужно реализовывать моменты, вот и все. Для того, чтобы выигрывать матч. Игра нам давалась, в первом тайме было где-то много технического брака, какая-то зажатость, время что ли? 14:00, не знаю. Во втором начали здорово, создали моменты, но такой нелепый, несчастный случай произошел.

- Что это было в концовке? У вас уже есть понимание, как ваша команда допустила этот момент и пропустила в итоге?

- Это сейчас после игры, какое понимание? Нужно посмотреть и разобрать изначально момент, тогда будет понимание. В целом парни хотели и в футбол играли, организованно всё, но надо забивать, реализовывать моменты. К сожалению, не реализовали, это у нас немного похрамывает в этом плане. Накануне тоже проводили игру в Нижнем Новгороде с «Оренбургом», тоже там достаточно моментов было. Здесь это… Реализация - вот всё объяснение.

- В последних матчах у вашей команды очень хорошо работали замены. Сегодня такое ощущение, что сильно лучше после выхода новых футболистов не стало. Почему так?

- Я бы не сказал, что сильно лучше не стало. Да, был хороший момент, он им не воспользовался. Может быть, то, что он на два дня отъезжал по рабочей визе и с тренировочного процесса выпал. В целом игроки выходили, они выполняли требования. Да, может быть, ошибки были, но это надо разбирать. Сейчас навскид что-то сказать, что слабо вышли или сильно вышли, очень непросто.