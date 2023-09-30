​Дзюба выдал свою худшую серию в «Локомотиве»

В субботу вечером «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0. Единственный гол в этом матче десятого тура Премьер-лиги забил Рифат Жемалетдинов. Артём Дзюба же ушёл с поля без результативного действия.

Для Дзюбы это уже четвёртый подряд матч без голов и результативных передач. Это худшая серия форварда с момента перехода в «Локомотив».

В последний раз Артём Дзюба совершал результативные действия 3 сентября, когда «Локомотив» обыграл «Балтику» со счётом 3:2. В тот день Дзюба смог забить гол и отдать голевой пас на партнёра.

Отметим, что за «Локомотив» Артём Дзюба выступает с февраля 2023 года.