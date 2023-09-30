Галактионов: «В первом тайме нужно было решать исход игры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед после игры с «Пари НН».

- Как вам сегодня игра «Локомотива»?

- Тяжелый матч, мы это предполагали и с вами говорили перед матчем, что ожидаем вязкой тяжелой игры против хорошо организованной команды, которая достаточно хорошо обороняется и играет на контратаках. Я думаю, что предыдущий эмоциональный матч наложил свой отпечаток, хотя у нас были моменты в первом тайме, которыми надо было пользоваться. В первом тайме нужно было решать исход игры.

- Один удар в створ сегодня в матче. Почему так мало получалось попадать в ворота и создавать моменты?

- Сложно сказать. Надо посмотреть и проанализировать и нацелить наших игроков. Мы наоборот говорим и поощряем дальние удары, это некое оружие, которым надо пользоваться, но мы всё хотим разыграть и довести через взаимодействие и определенную комбинацию дойти до ворот соперника.

- Наоборот, не в первый раз уже в концовке «Локомотив» забивает и вырывает победу. Есть ли в этом закономерность, что это значит?

- Закономерности вы всегда ищете, журналисты, пресса. Мы лишь делаем свою работу. Есть группа игроков, которая усиливает игру команды по ходу матча, есть старание, желание, которое позволяет до конца терпеть, работать и все равно не отказываться от своих моментов, чтобы взятие ворот было.

- После замен у вас были внутренние перестановки по позициям. У вас есть в голове какое-то оптимальное сочетание в атаке «Локомотива» прямо сейчас? Или это всё всегда ситуативно?

- Оптимальное сочетание есть в зависимости от того, кто здоров, от уровня готовности. Когда идет игра у ребят, в каких-то моментах надо принимать решение и видоизменять игру команды. Мы это сегодня сделали.

- Сегодня довольны всеми футболистами «Локомотива», или к кому-то есть вопросы?

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- Всегда есть моменты, которыми ты доволен, есть моменты, которыми ты недостаточно доволен. И этот матч не исключение.

- Кем недовольны?

- Это внутренняя кухня. Таких нет, есть моменты, есть ошибки, которые надо дальше корректировать, исправлять и свои моменты хорошие развивать.