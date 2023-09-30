Сенников: «Локомотив» додавил «Пари НН» за счёт характера

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников подвёл итоги матча десятого тура РПЛ против «Пари НН».

«Локомотив» додавил за счёт характера, грамотных перестроений во втором тайме. Замены тоже повлияли. Желание проснулось у «Локомотива» во второй половине второго тайма, а первая половина тайма была за соперником», — приводит слова двукратного чемпиона России «Матч ТВ». По его мнению, матч получился равным, однако «железнодорожникам» повезло в концовке. Также Сенников отметил нестандартные решения «Локомотива» перед забитым мячом.

Напомним, что минимальная домашняя победа позволила подопечным Михаила Галактионова выйти на третье место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками.