​Уткин высмеял слова Семака после поражения «Зенита»

Известный журналист Василий Уткин высмеял слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сказанные им после воскресного поражения от «Оренбурга» в десятом туре Премьер-лиги.

Уткин в своём телеграм-канале привёл цитату Семака, вот её часть: «Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает».

«Сергей, дорогой! В футболе ВСЕГДА, а не ИНОГДА, побеждает тот, кто больше забивает», - отметил Уткин.

Напомним, что «Зенит» проиграл в гостях у «Оренбурга» с результатом 1:3. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт уже 3 октября – против «Балтики» в пятом туре группового этапа Кубка России.