Варфоломеев: «По игре «Зенит» превосходит всех соперников в РПЛ»

Бывший капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев высказался об игре «сине-бело-голубых» после трети сезона Российской премьер-лиги.

«Какой кризис? По игре «Зенит» превосходит всех соперников в РПЛ. Кризис — это кода игры нет, моментов нет», — заявил экс-футболист «Зенита» в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, петербургский клуб всё равно является претендентом на титул, поскольку впереди ещё весь второй круг. Однако отрыв «Краснодара», по словам эксперта, усложняет ситуацию для подопечных Сергея Семака.

Напомним, что в матче десятого тура РПЛ «Зенит» в гостях уступил «Оренбургу» со счётом 1:3, опустившись на четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками.