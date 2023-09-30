​«Локомотив» выиграл, нанеся один удар в створ

В десятом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Рифат Жемалетдинов, который расписался в воротах нижегородцев ближе к завершению второго тайма.

Как сообщает Opta, это был четвёртый матч «Локомотива» в Премьер-лиге под руководством Михаила Галактионова, в котором команда нанесла всего лишь один удар в створ. Любопытно, что во всех этих играх «железнодорожникам» удавалось забить.

Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 7 октября – против «Урала» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.