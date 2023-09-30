​«Локомотив» - лучшая команда сезона РПЛ по голам в концовке

В субботу «Локомотив» порадовал своих болельщиков победой над «Пари НН» со счётом 1:0. Единственный гол «железнодорожники» забили на 84-й минуте, когда отличился Рифат Жемалетдинов.

Как сообщат Opta, «Локомотив» является лучшей командой этого сезона Российской премьер-лиги по голам после 80-й минуты. Команда Михаила Галактионова имеет в своём активе шесть таких голов.

Следующий матч «Локомотив» проведёт во вторник, 3 октября, - против «Ростова» в пятом туре группового этапа Кубка России. Что до Премьер-лиги, что в следующем туре «железнодорожники» будут играть в гостях у «Урала».