Ивич: «Уверен, что с «Рубином» будет непростая игра, определённо»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Какой план на сегодняшнюю игру в Казани, чтобы продолжить серию без поражений?

- План? Сыграть в хороший футбол и выиграть матч, чтобы получить три очка.

- Вы наверняка изучали «Рубин», который в прошлом туре одержал долгожданную победу. В чем сильные стороны соперника, за счет чего «Краснодар» эти самые сильные стороны будет нейтрализовывать?

- Действительно, матч предыдущего тура «Рубин» выиграл, потому что команда сыграла в хороший футбол, потому что у «Рубина» хорошие игроки, в частности хорошие игроки в атаке, они опасные, умеют играть с мячом и находить пространство, выходить один на один с соперником, также они опасны в переходе в атаку и оборону. Что нужно делать, чтобы победить? Нам нужно контролировать игру, хорошо играть в плане атаки и защиты, что мы делали и делаем до сегодняшнего дня и будем продолжать. Я уверен, что будет непростая игра, определенно. Но чтобы выиграть непростую игру, нам нужно выложиться на все 100.

- Для вас противостояние с «Рубином» не первое. В качестве игрока ПАОКа вы приезжали в Казань. В Казани это вспоминали. Памятен ли для вас матч с «Рубином», который проходил в Лиге Европы уже довольно давно?

- Да, на самом деле это будет первый матч против «Рубина» для меня как тренера. До этого 12 лет назад я играл против «Рубина» как игрок. Я помню тот матч. «Рубин» - большой клуб в России, многие данный клуб знают. Тот факт, что в этом году «Рубин» перешел из Первой лиги в РПЛ, говорит о его качестве. Бывает, что команда опускается, но поднимается обратно. Вот эти 12 лет «Рубин» был и является одним из лучших клубов России, в свое время и до сих пор получает первые, пятые, шестые места в турнирной таблице. Был момент, когда «Рубин» выигрывал чемпионат. Но со всем уважением к нашему сопернику, нам нужно выиграть данный матч и выложиться на 100%, это наша цель.