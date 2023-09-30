Ненахов: «Локомотив» заслуженно одолел «Пари НН»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился комментарием после победы над «Пари НН» (1:0) в десятом туре чемпионата России.

«Самый сложный отрезок матча, когда «Пари НН» перехватил инициативу в начале второго тайма. Потом вернули инициативу себе, почувствовали игру и заслуженно победили», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

В матче с «Пари НН» Ненахов провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями. Всего на счету футболиста десять игр в текущем сезоне РПЛ и одна желтая карточка.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, набрав 18 очков. В следующем туре «красно-зеленые» будут гостить в Екатеринбурге у местного «Урала».

