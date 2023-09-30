Экс-капитан «Зенита» Варфоломеев оценил игру Васютина против «Оренбурга»

Бывший капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев высказался об игре вратаря Александра Васютина в гостевом матче против «Оренбурга».

«Васютин, который играл против «Оренбурга», — какой-то нефартовый. Все время, когда он играет, залетает что-то в ворота «Зенита». Игра Васютина не внушает уверенности игрокам, результата с ним нет», — приводит слова экс-игрока «сине-бело-голубых» издание «РБ Спорт». Также Варфоломеев отметил, что ему нынешний состав подопечных Сергея Семака нравится больше, чем предыдущие образцы «Зенита».

Напомним, что в гостевом поединке десятого тура РПЛ «сине-бело-голубые» уступили со счётом 1:3, оставшись на третьем месте в турнирной таблице чемпионата с 17 очками.