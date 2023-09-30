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Рахимов: «Говорим о том, чтобы не было равнодушных на поле, всё это присутствует»

30 Сентября 2023 • 16:27 Комментировать
Рубин
0:1
Краснодар
1 3.70 X 3.45 2 2.10
2-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Какой настрой на игру с лидером чемпионата? Как сегодня будет играть «Рубин»?

- Постараемся сыграть хорошо. Мне кажется, это такой вопрос… я не задаю такие вопросы, потому что мы говорим о настрое, чтобы было желание играть. Мы говорим о том, чтобы не было равнодушных на поле. Всё это присутствует, поэтому я надеюсь, что в сегодняшнем матче это будет.

- Совсем недавно «Рубин» на закрытии трансферного окна подписал шестерых игроков. Насколько можно говорить, что они все уже влились в состав и на 100% готовы? Или это не так?

- Это еще не так. Говорить об этом нельзя, потому что я уже говорил о том, что в совершенно разном состоянии они все подъехали. Понятно, что они в своих командах могли играть в совершенно другой футбол. Им нужно переучиваться, им нужно время для того, чтобы вот это всё освоить. Кто-то вообще не тренировался с командой достаточно долгое время, поэтому состояние у них у всех разное. Говорить сейчас о том, что они уже вписались в состав, я считаю, что пока еще преждевременно.

- «Краснодар» - единственная команда чемпионата, еще ни разу не проигравшая. Что нужно сделать «Рубину», чтобы эту серию прервать?

- Играть хорошо. Естественно, должно быть определенное везение. Без везения в футболе достаточно сложно. Поэтому давайте посмотрим.

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Рубин Рашид Рахимов
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