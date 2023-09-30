Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов не сможет помочь своей команде в предстоящем матче с «Крыльями Советов».

Как утверждает Metaratings, голкипер не полетел вместе с командой в Самару. Ранее сообщалось, что Селихов занимается по индивидуальной программе.

Напомним, футболист почувствовал боль в спине во время матча минувшего тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) и в перерыве был заменен на Александра Максименко.

В текущем сезоне Селихов провел четыре матча в РПЛ и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Игра десятого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет 1 октября и стартует в 16:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.