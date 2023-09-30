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Отменённый гол Дзюбы и победный выход Жемалетдинова: «Локомотив» дожал бывшую команду Галактионова

30 Сентября 2023 • 16:08 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Пари НН
окончен

«Локомотив» после победы над «Зенитом» принимал у себя дома «Пари НН», бывшую команду Михаила Галактионова.

Протокол игры  
Локомотив Москва1:0Пари НН
(1:0) Жемалетдинов Рифат84'  
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов АлександрКарпукас АртёмБаринов ДмитрийПиняев Сергей 57' (Миранчук Антон ( 57') Глушенков Максим  60' 87' (Митай Марио ( 87') Самошников Илья 81' (Жемалетдинов Рифат ( 81') Дзюба Артём 81' (Сулейманов Тимур ( 81')
Запасные: Гилерме МаринатоПогостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинСарвели ВладиславРыбчинский ДмитрийХудяков Даниил
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук Кирилл  74'Александров Виктор  15'Карапузов Владислав 80' (Кухарчук Илья ( 80') Калинский НиколайМайга МамадуТрошечкин Александр  65' 67' (Эдем Эссьен Эдедем ( 67') Стаматов Матео 80' (Стоцкий Дмитрий ( 80') Севикян Эдгар 67' (Кутателадзе Николоз ( 67') Зе Турбо Жозе 59' (Боселли Хуан ( 59')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимМухин АнтонЖигулёв ИльяТолстопятов НиколайБотнарь Виталий
30 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

В девятом туре «Пари НН» играл против «Оренбурга», а «Зенит» встречался с «Локомотивом». В десятом туре произошла своеобразная рокировка: «Зенит» поехал в гости к «Оренбургу», где неожиданно проиграл, а «Локомотив» на «РЖД Арене» играл с «Пари НН».

Победа «Локомотива» над «Зенитом» добавила позитива относительно «железнодорожников». Команда Галактионова хорошо провела второй тайм в Петербурге и реабилитировалась за домашнее поражение, которое она потерпела от «Оренбурга» (он, кстати, уже упоминался выше).

«Пари НН», в свою очередь, подходил к игре с «Локомотивом» на фоне своих трёх побед в четырёх предыдущих матчах в рамках РПЛ. Дружина Юрана обосновалась в середине турнирной таблицы, отставая от «путейцев» всего лишь на одно очко.

«Железнодорожники» довольно активно начали отчётную встречу, они определённо были нацелены на быстрый гол. И Дзюба на пятнадцатой минуте поразил чужие ворота, только сделал он это рукой после навеса от Глушенкова. Соответственно, мяч хозяев не был засчитан.

Кажется, ничто не заставило бы арбитра отменить гол Самошникова, если бы он случился через пару минут. Илья имел все условия забивать с правого полуфланга после передачи от Глушенкова, но направил мяч чуть мимо дальнего угла.

Постепенно бодрость москвичей сошла на нет, а нижегородцы к концу тайма отметились двумя уколами примерно с линии штрафной в левый угол ворот хозяев. Оба раза Лантратов красивыми прыжками спасал гостей после ударов Севикяна и Калинского.

В начале второго тайма Калинский снова пробовал забить подобным образом, но мяч просвистел над перекладиной. Стаматов, подойдя к левому углу штрафной, не попал в дальний угол. Между этими эпизодами Зе Турбо и Трошечкин не дотянулись до доставки справа от Калинского.

Ощутив необходимость всё же одержать домашнюю победу, «Локомотив» активизировался, однако долгое время создавал лишь почву для голевых моментов. Прострел Глушенкова справа застрял в ногах футболистов, а до подачи всё того же Глушенкова не сумел дотянуться Самошников.

«Пари НН» при этом стремился огрызаться, но пропустили-таки гости гол на 83-й минуте. После паса Антона Миранчука совсем недавно вышедший на замену Жемалетдинов с шестнадцати метров положил мяч под перекладину через рикошет от Каккоева (1:0).

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Удержав победный счёт, «Локомотив» набрал восемнадцать очков и обогнал в турнирной таблице «Зенит». А у «Пари НН» оборвалась четырёхматчевая беспроигрышная серия в Премьер-лиге. Теперешняя команда Михаила Галактионова оказалась сильнее предыдущей.

Кирилл Иванцов

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