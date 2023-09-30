Зырянов объяснил, почему «Зениту» будет сложнее защитить чемпионство

Бывший футболист и тренер «Зенита» Константин Зырянов высказался о результатах «сине-бело-голубых» в текущем сезоне.

«В этом году «Зениту» будет сложнее, чем в прошлых пяти сезонах. Почему? Ежегодно подтверждая чемпионство, все-таки немножко будет утрачиваться мотивация. Это мое мнение», — приводит слова Зырянова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 17 очков в десяти матчах.

Ранее «сине-бело-голубые» проиграли на выезде «Оренбургу» (1:3). Этот проигрыш стал для команды Сергея Семака вторым подряд в рамках РПЛ.

В следующем туре действующий чемпион России будет гостить у «Сочи».