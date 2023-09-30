Агент Марио Фернандеса оценил состояние игрока

Жорже Машаду, представитель защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандеса, оценил состояние игрока после матча с «Оренбургом» в десятом туре РПЛ.

«Не знаю, насколько серьезна травма у Марио, я не врач. надо спрашивать у «Зенита». Надеюсь, все обойдётся», — приводит слова агента экс-футболиста сборной России Sport24.

Напомним, что уже на девятой минуте гостевого матча Марио получил травму и был заменён. В нынешнем сезоне новичок «Зенита» провёл 12 матчей в рамках всех турниров, не отметившись результативными действиями.