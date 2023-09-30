«Локомотив» в концовке открыл счёт в матче с «Пари НН»

Матч 10-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Пари НН» был безголевым до заключительной 10-минутки. На 83-й минуте поединка хозяева поля открыли счёт стараниями Рифата Жемалетдинова, который только-только вышел на поле, заменив Илью Самошникова. Его удар с линии штрафной стал голевым. Добавим, что рикошет от Никиты Каккоева помешал голкиперу вовремя среагировать на удар.

Столичная команда ведет со счетом 1:0 и набирает 18 очков, это второй показатель в лиге наравне с «Крыльями Советов». «Пари НН» (14) - восьмой.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.