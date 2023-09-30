УЕФА намерен подавить бойкоты против России

На неделе УЕФА объявил о решении допустить юношеские сборные России к официальным турнирам. После этого ряд ассоциаций объявили о бойкоте, подчёркивая своё нежелание играть против россиян в нынешних реалиях даже на юношеском уровне.

Как сообщает Sky News, в УЕФА намерены подавить эти бойкоты. По данным источника, УЕФА в частном порядке указывает футбольным чиновникам бойкотирующих стран на их непоследовательность при принятии решений. В числе прочего, в УЕФА подчёркивают, что украинское министерство спорта в июле смягчило позицию, фактически отменив для своих спортсменов запрет на участие в соревнованиях, где выступают россияне.

Добавим, что УЕФА ранее исключил возвращение российских взрослых сборных и клубов в официальные турниры до урегулирования ситуации на Украине.