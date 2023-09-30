Семшов: «Не знаю, можно ли назвать это кризисом у «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Игорь Семшов оценил уровень игры «сине-бело-голубых» после поражения от «Оренбурга» в десятом туре РПЛ.

«Не знаю, можно ли назвать это кризисом у «Зенита». Без поражений не бывает побед. Мы привыкли, что «Зенит» выигрывает, но против него тоже умеют действовать», — заявил экс-полузащитник сборной России в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, игрокам «сине-бело-голубых» нужно прибавлять, а от тех легионеров, у которых нет мотивации, необходимо избавиться.

Напомним, что после гостевого проигрыша «Оренбургу» со счётом 1:3 «Зенит» остался на третьем месте в турнирной таблице с 17 очками.