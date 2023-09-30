Петржела: «Смена чемпиона не навредит «Зениту»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы петербургского клуба после поражения от «Оренбурга» в десятом туре РПЛ.

«Смена чемпиона, если она произойдет, не навредит «Зениту». Если команда сделает правильные выводы, то станет только сильне. У клуба появится мотивация вернуть себе чемпионство», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, поражение от «Оренбурга» не является трагедией для «сине-бело-голубых». Напомним, что после неудачи в гостевом поединке «Зенит» остался на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 17 очками.