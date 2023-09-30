Борис Игнатьев не видит фаворита в матче «Крылья Советов» - «Спартак»

Известный тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии матча «Крылья Советов» - «Спартак», который состоится в рамках десятого тура РПЛ.

«У обеих команд есть шансы на победу. Не думаю, что кто-то будет осторожничать. И «Крылья», и «Спартак» умеют переходить из обороны в атаку. Исходя из этого посыла, будет выстраиваться игра», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Встреча «Крыльев Советов» и «Спартака» пройдет в воскресенье, 1 октября. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Стоит отметить, что на данный момент самарский клуб занимает второе место в РПЛ, опережая «красно-белых» на два очка и две позиции.