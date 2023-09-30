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Борис Игнатьев не видит фаворита в матче «Крылья Советов» - «Спартак»

30 Сентября 2023 • 15:40 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.35
01.10 16:30

Известный тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии матча «Крылья Советов» - «Спартак», который состоится в рамках десятого тура РПЛ.

«У обеих команд есть шансы на победу. Не думаю, что кто-то будет осторожничать. И «Крылья», и «Спартак» умеют переходить из обороны в атаку. Исходя из этого посыла, будет выстраиваться игра», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Встреча «Крыльев Советов» и «Спартака» пройдет в воскресенье, 1 октября. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Стоит отметить, что на данный момент самарский клуб занимает второе место в РПЛ, опережая «красно-белых» на два очка и две позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Борис Игнатьев
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